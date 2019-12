Sancho Pecahkan Rekor Berusia 51 tahun di Jerman

INILAHCOM, Dortmund - Winger Borussia Dortmund, Jadon Sancho, memecahkan rekor berusia 51 tahun di Bundesliga Jerman usai laga melawan RB Leipzig.

Dortmund harus puas berbagi angka dengan Leipzig setelah bermain imbang 3-3 di Signal Iduna Park, Rabu (18/12/2019) dini hari WIB, pada laga tengah pekan Bundesliga Jerman 2019-2020. Dortmund sempat unggul 2-0 lewat dua gol Julian Brandt (23', 34'). Tim tamu mampu menyamakan skor 2-2 berkat sumbangan dua gol Timo Werner (47' dan 53')

Sancho membawa Die Borussen unggul 3-2 pada menit ke-55. Namun, kemenangan tuan rumah sirna setelah gol Patrik Schick di menit ke-77 menyamakan skor 33 yang bertahan hingga usai.

Dengan tambahan satu gol tersebut Sancho kini sudah mengemas 22 gol dari 60 penampilan di liga. Catatan tersebut menjadikannya pemain termuda dalam sejarah Bundesliga yang bisa mencapai 22 gol.

Sancho melakukannya di usia 19 tahun 267 hari, sedangkan rekor sebelumnya yang dibuat Horst Kopples pada tahun 1968 pada umur 19 tahun 269 hari.

22 - @Sanchooo10 is the youngest player ever (19y, 267d) to score 22 #Bundesliga goals, surpassing Horst Kppels record from 1968 (19y, 269d). Star. #BVBRBL #Bundesliga pic.twitter.com/E9RVBTb2pe