Lompatan Ronaldo Masih Kalah Tinggi dari Materazzi

INILAHCOM, Jakarta - Mantan bek Inter Milan dan Timnas Italia, Marco Materazzi, memuji gol sundulan terbang Cristiano Ronaldo. Namun, Materazzi mengklaim lompatan sundulan Ronaldo masih kalah darinya.

Ronaldo mencetak gol ajaib yang memenangkan Juventus 2-1 atas Sampdoria di Stadion Communale Luigi Ferraris, Kamis (19/12/2019) kemarin, pada pertandingan pekan ke-17 Liga Serie A Italia 2019-2020.

Berawal dari umpan silang Alex Sandro dari sayap kiri, bola terlihat terlalu tinggi. Namun, Ronaldo mampu melompat dan membelokkan si kulit bundar ke gawang Il Samp yang dijaga Emil Audero. Tinggi lompatan CR7 mencapai 2,56 meter, sedangkan lompatan normal rata-rata 1,5 sampai 2 meter.

Gol tersebut membuat banyak orang berdecak kagum, bahkan lompatan Ronaldo sempat jadi perbincangan ramai di media sosial dengan tanda pagar #CR7Airlines. Bahkan, ada juga yang menyamakan Ronaldo dengan aksi legenda bola basket Amerika Serikat, Michael Jordan, yang identik dengan lompatan slam dunk-nya.

Materazzi tak ketinggalan menuliskan pujiannya pada Ronaldo lewat cuitan di akun Twitter. "Selamat Air CR7. Selamat juga atas gol yang dibuat," demikian tweet akun @iomatrix23.

Namun, juara Piala Dunia 2006 itu mengklaim lompatan Ronaldo masih kalah tinggi darinya. Dalam foto yang diunggah, Materazzi membuat keterangan bahwa tinggi loncatannya saat menyundul bola mencapai 2,7 meter. Momen tersebut terjadi mencetak gol bagi Italia melawan Republik Ceko di matchday tiga Grup E Piala Dunia 2006.

Bravo Air CR7 ..... quasi come me

Complimenti per il gol !!! #fenomeno @Cristiano @Nike @Inter pic.twitter.com/Z0GVsjqfQ0