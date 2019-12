5 Tim Berebut Peringkat Dua di Pekan Akhir Liga 1

INILAHCOM, Jakarta - Liga 1 2019 akan memainkan pertandingan terakhir akhir pekan ini. Setelah Bali United dipastikan juara, ada lima klub yang masih berpeluang finish di urutan dua. Siapa saja mereka?

Pertandingan pekan terakhir Liga 1 2019 akan berlangsung Sabtu (21/12) dan Minggu (22/12) besok. Bagi Bali United satu laga sisa sudah tidak menentukan lagi, pasalnya mereka sudah memastikan gelar juara di pekan ke-30 setelah mengalahkan Semen Padang 2-0.

Selain itu, persaingan tim papan bawah untuk lolos dari degradasi juga sudah usai. Perseru Badak Lampung, Semen Padang dan Kalteng Putra dipastikan turun kasta ke Liga 2 tahun depan, perolehan poin mereka (33 poin) mustahil melewati tim di peringkat 15, yaitu Barito Putera yang sampai pekan ke-33 mengemas 50 poin.

Yang menarik di pekan terakhir Liga 1 2019 adalah persaingan lima tim memperebutkan tempat kedua. Kelima klub tersebut adalah Persipura Jayapura, Persebaya Surabaya, Bhayangkara FC, Borneo FC dan Madura United.

Peringkat dua saat ini masih jadi milik Persipura dengan mengemas 52 poin. Mereka cuma unggul satu poin dari Persebaya di urutan tiga. Di pertandingan terakhir, Persipura berhadapan dengan Borneo FC yang berada di peringkat lima dengan nilai 50.

Jika mampu memenangkan pertandingan, Mutiara Hitam akan menyudahi musim 2019 di urutan dua, sebaliknya jika kalah maka Borneo FC yang akan menggeser mereka.

Persebaya sedikit lebih diuntungkan, mereka akan bertemu tim yang sudah dipastikan degradasi, Perseru Badak Lampung. Jika Bajul Ijo menang sementara di pertandingan lainnya Persipura gagal meraih poin sempurna, maka tim asal Jawa Timur itu finish di urutan dua.

Bhayangkara FC juga punya kesempatan mengakhiri musim 2019 di posisi dua dengan catatan mereka mampu menang atas PSIS Semarang, serta berharap Persipura dan Persebaya menelan kekalahan.

Terakhir, ada Madura United yang kini berada di peringkat enam dengan mengemas nilai 50 sama dengan Bhayangkara FC. Namun, langkah terakhir mereka terbilang cukup berat karena harus bertandang ke markas sang juara, Bali United.

Bermain di depan publik sendiri, Bali United dipastikan ingin menutup musim dengan kemenangan sekaligus menyempurnakan pesta juara di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar.

Berikut Jadwal Pertandingan Terakhir Liga 1 2019

Sabtu (21/12/2019)

Kalteng Putra vs Persija Jakarta

Persebaya Surabaya vs Perseru Badak Lampung

Persela Lamongan vs Semen Padang

PSIS Semarang vs Bhayangkara FC

Minggu (22/12/2019)

Barito Putera vs Arema FC

PSS Sleman vs TIRA-Persikabo

Persib Bandung vs PSM Makassar

Persipura Jayapura vs Borneo FC

Bali United vs Madura United