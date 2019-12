Ronaldo Tak Terbiasa Dapat Medali Perak

INILAHCOM, Jakarta - Cristiano Ronaldo gagal mengantarkan Juventus meraih trofi Piala Super Italia. Dalam seremoni pengalungan medali, Ronaldo langsung melepas medali perak yang dikalungkan padanya.

Juve menyerah 1-3 dari Lazio pada pertandingan Piala Super Italia 2019 di King Saud University Stadium, Riyadh, Minggu (22/12/2019) malam WIB. I Bianconeri gagal menjuarai ajang tersebut secara beruntun dalam satu tahun kalender.

Sebelumnya, pada Januari lalu Juve mampu menjuarai Piala Super Italia 2018. Di final yang untuk pertama kalinya berlangsung di Arab Saudi, Si Nyonya Tua mengalahkan AC Milan 1-0.

Ronaldo menjadi salah satu pemain Juve yang paling kecewa setelah kegagalan tersebut. Pada saat seremoni pemberian medali perak, CR7 langsung melepas medali tersebut usai dikalungi oleh penyelenggara.



Ronaldo couldn't take off the silver medal fast enough

(via @btsportfootball) pic.twitter.com/OW0mDgVrbC