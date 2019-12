Evan Dimas Tinggalkan Barito Putera

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Teman teman, dan saudaraku semuanya di Barito Putera. Melalui pesan ini saya ingin menyampaikan salam perpisahan untuk keluarga besar Barito Putera. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Hasnur, dan keluarga. Semoga Pak Hasnur, dan keluarga diberkahi umur panjang, dan rezeki yang barokah. Terima kasih juga untuk semua jajaran tim. Mulai dari tim pelatih, teman-teman pemain, dan staf tim lainnya. Terima kasih atas satu musim yang menyenangkan ini. Terima kasih kepada kawan-kawan suporter Barito Putera, Barito Mania atas dukungan yang luar biasa semusim ini. Akhir Kata ,tidak banyak yg saya berikan tapi terlalu banyak yg saya kenang dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa memberikan yang terbaik untuk Laskar Antasari. Saya doakan agar Barito Putera mendapatkan yang terbaik pada masa depan. Salam kekeluargaan , sekali keluarga selamanya keluarga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. @psbaritoputeraofficial @hasnur_baritoputera @mulymunial

