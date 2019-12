Gaji Miliaran, Mane Masih Pake HP Layar Retak

INILAHCOM, Liverpool - Kesederhanaan Sadio Mane kembali jadi pembicaraan di media sosial. Penyerang Liverpool itu tertangkap kamera menggunakan HP yang layarnya sudahb retak.

Foto Mane menggunakan hp yang layarnya retak viral di media sosial. Padahal dengan gajinya sebagai pesepakbola Liga Premier Inggris, tak sulit membeli smarthphone keluaran terbaru.

Penyerang 27 tahun diketahui menerima gaji 150 ribu Pounds (2,7 miliar Rupiah) per pekan. Total, dia bisa mengantong 7,8 juta Pound (142,5 miliar Rupiah) per musim. Sedangkan seri smartphone teranyar merek iPhone dijual di harga 1.100 USD (19-20 juta Rupiah).

Sikap rendah hati Mane menuai pujian dari banyak orang. Di luar lapangan, pemain kebangsaan Senegal terkenal sosok dermawan. Ia pernah mendonasikan pendapatannya untuk membangun masjid dan sekolah di kampung halamannya.



Look at his phone screen.

Sadio Mane is one of us pic.twitter.com/AwISatYoBv