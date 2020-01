Cetak Hattrick, Aguero Ukir Rekor Baru

INILAHCOM, Manchester - Tiga gol yang dicetak Sergio Aguero saat Manchester City menghantam Aston Villa 6-1 menciptakan rekor baru. Aguero melewati catatan Thierry Henry dan Alan Shearer.

Berlaga di Villa Park, Minggu (12/1/2020), selain tiga gol Aguero, tiga gol City lainnya dicetak Riyad Mahrez (2), dan Gabriel Jesus. Gol tunggal Villa dicetak Anwar El Ghazi.

Berkat tiga golnya tersebut, Aguero menjadi pemain asing paling subur di sejarah Liga Primer Inggris dengan 176 gol dari 255 penampilan. Dia memecahkan rekor Henry yang mengemas 175 gol dari 258 penampilan bersama Arsenal.

@aguerosergiokun is the top scoring non-Englishman in @premierleague history, and only @WayneRooney has scored more PL goals for a single club pic.twitter.com/5s0KwxKw0v