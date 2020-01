Tiga Pemain Baru Tiba di Inter Dalam Waktu Dekat

INILAHCOM, Jakarta - Inter Milan berpotensi mendatangkan tiga pemain baru sekaligus di jendela transfer Januari 2020. I Nerazzurri diyakini semakin dekat mencapai kesepakatan dengan tiga pemain tersebut. Siapa saja?

Performa Inter di paruh pertama musim 2019-2020 terbilang cukup baik. Di Liga Serie A Italia hingga pekan ke-19 mereka berada di peringkat dua terpaut dua poin dari Juventus di urutan teratas. Sedangkan di level Eropa, I Nerazzurri bermain di babak 32 besar Liga Europa.

Namun demikian, pelatih Antonio Conte belum terlalu puas dengan kedalam skuad yang dimilikinya. Ia masih membutuhkan sejumlah amunisi baru untuk menghadapi paruh kedua musim.

Di jendela transfer Januari ini, Inter dikaitkan dengan tiga pemain yang berlaga di Liga Premier Inggris, yaitu kapten Manchester United, Ashley Young, gelandang Tottenham Hotspur, Christian Eriksen, serta striker Chelsea, Olivier Giroud.

sejak dua pekan terakhir, Inter gencar melakukan pendekatan pada tiga pemain tersebut. Terbaru, jurnalis Italia, Fabrizio Romano, mengunggah foto melalui akun Twitter yang memperlihatkan agen Eriksen, Martin Shootsm, dan CEO Inter, Beppe Marotta, tengah berada di pusat kota Milan.

Keduanya diyakini tengah mengadakan pertemuan guna membahas transfer Eriksen bulan ini. Sebelumnya, Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, mengatakan pihak Spurs belum mau menerima tawaran dari Inter disebabkan nominal biaya transfer yang diajukan jauh di bawah angka yang diinginkan The Lily White.

Romano menyebut pertemuan Martin dan Marotta mencapai kesepakatan awal, tinggal melobi Spurs untuk resmi melepasnya. Jika tak ada hambatan, Eriksen diyakini bisa diperkenalkan sebagai pemain baru Inter pekan depan.



Exclusive: Martin Shoots, agent of Christian Eriksen, just met Inter CEO Marotta in the center of Milan! Talks ongoing for the Danish midfielder - hes getting closer to join Inter on next days. @SkySport #transfers #THFC #Inter #Eriksen #Tottenham pic.twitter.com/y2Gb2yhKla

Selanjutnya, ada Olivier Giroud. Penyerang asal Prancis kehilangan tempat utama sejak Chelsea ditangani Frank Lampard musim ini. Lampard lebih mempercayakan lini serang timnya pada penyerang muda, Tammy Abraham.

The Blues dan Inter kabarnya sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Giroud di angka 5-6 juta Euro dan durasi kontrak hingga 2022. Keputusan Tim London Biru melepas penyerang 33 tahun pada Januari ini sebab si pemain kemungkinan besar tidak akan diperpanjang kontraknya yang habis Juni mendatang.

Giroud bakal menambah persaingan di lini depan Inter yang sudah diisi oleh Alexis Sanchez, Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez.



Olivier Giroud is getting closer to Inter. The French striker agreed personal terms yesterday (contract until June 2022) - now Inter and Chelsea are close and confident to find total agreement on next days (around 5/6M to Chelsea). #transfers #Chelsea #Inter #CFC