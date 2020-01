Melihat Langsung Latihan Garuda Select

INILAHCOM, Como - Garuda Select angkatan kedua saat ini tengah berlatih di Italia. Inilahcom mendapat kesempatan melihat langsung latihan tim yang diasuh Des Walker dan Dennis Wise tersebut.

Garuda Select sudah sekitar empat bulan berlatih di Eropa. Tiga bulan sebelumnya mereka menetap di Birmingham, Inggris. Kini, Bagus Kahfi dkk. menempa diri di Como, Italia.

Inilahcom bersama dengan empat wartawan Indonesia lainnya mendapat kesempatan langka dari Mola TV untuk melihat langsung Garuda Select berlatih. Berangkat dari Jakarta, Jumat (17/1/2020) malam WIB, kami tiba di Bandara Malpensa, Milan, Sabtu (18/1/2020) sekitar pukul 06.00 pagi waktu setempat dan langsung disambut cuaca dingin sekitar 2 derajat Celcius.

Rombongan langsung berangkat menuju tempat latihan Garuda Select yang berada di Lambrone Sport Benesere, Albavilla, Como. Ini juga merupakan tempat latihan yang biasa digunakan tim Serie C Italia, Como.

Setelah melalui perjalanan sekitar satu jam, rombongan tiba di tempat latihan Garuda Select. Tampak para pemain seperti Bagus Kahfi, Risky Sudirman, Fajar Faturachman, Brylian Aldama dll. sedang bersiap berlatih.



Kami pun disapa hangat oleh asisten pelatih Garuda Select, Danny Holmes. "Hi, are you good?" sapa Holmes. "Ya, we're good," jawab kami.

Sesi latihan berlangsung kurang lebih dua jam. Cuaca dingin tak menjadi halangan. Diawali dengan pemanasan, kemudian tim dibagi menjadi dua untuk menjalani sesi pertandingan dengan durasi tiga menit.

Selanjutnya, Garuda Select direncanakan akan menghadapi Inter Milan U-17, Rabu (22/1/2020).