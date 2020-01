Dua Penggawa Garuda Select Latihan Bareng Como

Pagi ini, Brylian dan Bagus mendapat pengalaman baru. Latihan bersama skuad senior Como FC. Pelajaran yang sangat berharga buat perkembangan sepakbola mereka. Ikuti terus kisah #garudaselect The Series di @hanyaadadimolatv

A post shared by Program Garuda Select (@programgarudaselect) on Jan 20, 2020 at 3:14am PST