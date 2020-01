Ezechiel Tinggalkan Persib Gabung Bhayangkara FC

INILAHCOM, Jakarta - Persib Bandung tidak akan diperkuat Ezechiel N'Douassel di Liga 1 2020. Eze resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Bhayangkara FC.

Kepastian bergabungnya penyerang asal Chad itu diumumkan Bhayangkara FC lewat akun media sosialnya. Eze akan berseragam klub berjuluk The Guardian itu sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim.

"The King is here, King Ezechiel N'douassel. Welcome Bro," demikian tulisan di akun Instagram resmi Bhayangkara FC.

Kedatangan Eze melengkapi slot pemain asing Bhayangkara FC. Sebelumnya, mereka terlebih dulu mendatangkan Lee Wonjae, Guy Herve dan Renan Silva. Sementara satu pemain asing yang didepak untuk memberikan slot kepada Ezechiel Ndouassel adalah Bruno Matos.

Ada yang unik dalam klausul transfer Ezechiel yang disepakati Bhayangkara FC. Mereka tak boleh memainkan penyerang 31 tahun saat jumpa Persib Bandung di Liga 1 2020.

Di Liga 1 2019, Eze merupakan topkskorer Persib dengan torehan 15 gol dan lima assists dari 26 penampilan.