Ini Lawan MU di Putaran Empat Piala FA 2019-2020

INILAHCOM, Jakarta - Lawan Manchester United di putaran empat Piala FA 2019-2020 sudah diketahui. United akan jumpa klub divisi dua Tranmere Rovers.

Kepastian tersebut didapat setelah Tranmere secara dramastis mampu menyingkirkan klub Liga Premier Inggris, Watford, dengan skor 2-1 lewat perpanjangan waktu.

Laga Tranmere vs Watford merupakan laga replay setelah sebelumnya di kandang Watford kedua tim bermain imbang tanpa gol. Pada pertandingan yang berlangsung di Prenton Park, Kamis (24/1/2020) waktu setempat, tuan rumah unggul terlebih dulu lewat gol Emmanuel Monthe menit 36.

Watford mampu menyamakan skor melalui Kaylen Hinds menit 68 dan memaksa laga berlanjut ke babak extra time 2x15 menit. Paul Mullin menjadi pahlawan kemenangan 1-2 Tranmere berkat golnya di menit ke-104.

Hasil tersebut secara otomatis meloloskan Tranmere ke putaran empat Piala FA dan akan kembali berhadapan dengan klub Liga Premier Inggris. Kali ini lawan mereka adalah Manchester United. Setan Merah lolos dari putaran empat setelah mengatasi Wolverhampton Wanderers 1-0 di Old Trafford.

Pada pertandingan putaran keempat Piala FA, Tranmere akan menjamu United pada, Minggu (26/1/2020) besok.

Pertandingan Putaran Empat Piala FA 2019-2020

Northampton Town vs Derby County

Queens Park Rangers vs Sheffield Wednesday

Brentford vs Leicester City

Southampton vs Tottenham Hotspur

Millwall vs Sheffield United

Reading vs Cardiff City

West Ham United vs West Bromwich Albion

Burnley vs Norwich City

Coventry City vs Birmingham City

Newcastle United vs Oxford United

Porsmouth vs Barnsley

Hull City vs Chelsea

Manchester City vs Fulham

Tranmere Rovers vs Manchester United

Shrewsbury Town vs Liverpool

Bournemouth vs Arsenal