INILAHCOM, Madrid - Lawan Barcelona dan Real Madrid di babak 16 besar Copa del Rey sudah diketahui. Madrid akan jumpa klub divisi Segunda sedangkan Barca menghadapi kontestan LaLiga musim ini.

Di babak 32 besar, Los Blaugrana harus bersusah payah menyingkirkan klub divisi tiga, Ibiza, dengan skor tipis 1-2. Sedangkan El Real mengalahkan Unionistas 3-1.

Dalam acara pengundian babak 16 besar Copa del Rey berlangsung Jumat(24/1/2020) siang waktu setempat, Madrid mendapat lawan Real Zaragoza, laga ini akan dimainkan di kandang Zaragoza, La Romareda. Sementara, finalis Copa del Rey musim lalu, Barca akan jumpa Leganes di Nou Camp.

Di atas kertas, baik Los Blancos maupun Barca diprediksi bisa melewati hadangan lawan-lawannya itu. Dari lima pertemuan terakhir, Madrid menang tiga kali, sekali kalah dan sekali imbang melawan Zaragoza. Kedua tim terakhir jumpa di ajang LaLiga pada 30 Maret 2013 yang berkesudahan 1-1. Sedangkan Barca cuma kalah sekali dari enam perjumpaan terakhir melawan Leganes.

Juara bertahan Copa del Rey, Valencia, akan menjajal ketangguhan klub divisi tiga, Cultural Leonesa, yang secara mengejutkan mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di babak 32 besar.

Pertandingan babak 16 besar Copa del Rey menggunakan format single match yang akan dimainkan 28 hingga 31 Januari mendatang.

Berikut Hasil Undian Babak 16 Besar Copa del Rey Selengkapnya

CD Badajoz vs Granada

Cultural Leonesa vs Valencia

Tenerife vs Athletic Club

Real Zaragoza vs Real Madrid

Mirandes vs Sevilla

Rayo Vallecano vs Villarreal

Barcelona vs Leganes

Real Sociedad vs Osasuna

Sumber: Marca