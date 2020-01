Momen Pengantar Pizza Bermotor di Tepi Lapangan

INILAHCOM, Leyton - Ada momen unik di pertandingan Football League Two yang mempertemukan Leyton Orient versus Newport County, seorang pengantar pizza bermotor melintas di tepi lapangan.

Momen tak biasa tersebut diunggah akun Twitter @Thogden. Dalam video singkat tersebut terlihat pengantar pizza menggunakan sepeda motor tiba-tiba melintas di pinggir lapangan pertandingan sembari membunyikan klakson sebagai isyarat.

Sontak aksi tak biasa pengantar pizza itu menyita perhatian para fans kedua klub. Tak diketahui secara pasti apakah momen tersebut merupakan salah satu bentuk iklan sponsor, atau benar ada fans yang memesan pizza secara online.



As if they delivered a pizza to a fan inside the stadium at Leyton Orient today pic.twitter.com/YHALTCz6UZ