Kobe Bryant Tewas, Dunia Sepakbola Ikut Berduka

INILAHCOM, Jakarta - Dunia sepakbola ikut berduka dengan kabar meninggalnya Kobe Bryant. Sejumlah pesepakbola menyampaikan rasa kehilangan serta ucapan duka lewat media sosial.

Bryant dan putrinya Gianna menjadi dua dari sembilan korban tewas kecelakaan helikopter di Calabassas, Minggu (26/1/2020) waktu setempat. Dalam penerbangan nahas tersebut, Kobe hendak mengantar putrinya berlatih di tim basket Mamba Academy.

Kabar tewasnya legenda bola basket Amerika Serikat itu mengejutkan banyak orang, tanpa terkecuali para pesepakbola dunia. Winger Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, mengunggah foto hitam-putih bersama Mbappe lewat akun Twitter @KMbappe setelah dirinya membantu Les Parisiens membekuk Lille.

Penyerang Manchester United yang tengah mengalami cedera, Marcus Rahsford, mengenang sosok Bryant sebagai olahragawan yang menginspirasi dengan dedikasi dan kerendahan hati.



Begitu juga dengan kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, yang menuliskan salah satu perkataan motivasi dari Kobe. Dengan segala pencapaiannya, Courtois menyebut Kobe sebagai salah satu atlet terbaik sepanjang masa.



If you dont believe in yourself, no one will do it for you" Kobe Bryant. Rest in peace. I'm absolutely devastated by this news. The world lost a great athlete. All my thoughts are with his family. pic.twitter.com/3d8qFYe9C8

Mantan penyerang Chelsea, Didier Drogba, tak percaya dengan kabar meninggalnya Kobe. Ia tak percaya bintang NBA era 90-an itu pergi dengan cara tragis.



Bukan cuma para pemain yang menyampaikan bela sungkawa atas tewasnya Kobe Bryant, AC Milan juga menuliskan ucapan duka. Bryant diketahui sebagai fans I Rossoneri dan sudah beberapa kali berkunjung ke markas klub.



We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe pic.twitter.com/FOd365chEL