Transfer Eriksen ke Inter Rampung Pekan Ini

INILAHCOM, Jakarta - Inter Milan dikabarkan akan merampungkan transfer Christian Eriksen pekan ini. Eriksen akan segera melakukan tes medis di Milan.

Dari laporan Skysports Italia, Inter dan Tottenham Hotspur sudah menyepakati transfer Eriksen sejak pekan kemarin. I Nerazzurri bersedia memenuhi angka 20 juta Euro yang dipatok Spurs untuk gelandang Denmark itu.

Dengan demikian, Inter tinggal memfinalisasi kepindahan Eriksen dalam waktu dekat. Jurnalis olahraga terkemuka Italia, Fabrizio Romano, melalui kicauan di akun Twitter menyebut Eriksen akan tiba di Milan pekan ini untuk melakukan tes medis.

"Kita mulai, Eriksen besok akan berada di Milan beberapa hari kedepan untuk menjalani pemeriksaan medis," demikian kicau akun @FabrizioRomano pada Minggu (26/1/2020) malam.



