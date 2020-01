Milan Tak Dapat Izin Beri Penghormatan untuk Kobe

INILAHCOM, Milan - Rencana AC Milan memberikan pernghormatan untuk Kobe Bryant di pertanding Coppa Italia ditolak oleh FIGC. Namun, Milan tetap akan melakukannya.

Milan akan melakukan penghormatan untuk legenda bola basket Amerika Serikat, Kobe Bryant, sebelum kickoff melawan Torino di San Siro, Rabu (29/1/2020) dini hari WIB, pada babak perempatfinal Coppa Italia.

Dilansir Skysports, publik San Siro akan mengheningkan cipta sebelum laga dimulai, selain itu para pemain akan mengenakan pita hitam di lengan. Rencana tersebut kabarnya tidak mendapat persetujuan dari Federasi Sepakbola Italia (FIGC). Namun, Milan akan tetap melakukannya.



This is unbelievable. AC Milan wanted to wear black armbands to honour Kobe Bryant who was a huge Milan fan, in today's game vs. Torino but the Calcio Federation refused to allow them.

Milan decided they will still play with a black armband to pay tribute to the iconic star. pic.twitter.com/jzXxjwwvTn