Arema Perkenalkan 3 Pemain Asing Baru ke Publik

INILAHCOM, Malang - Arema FC memperkenalkan kepada publik tiga pemain asing baru untuk Liga 1 2020. Salah satunya adalah mantan pemain Persib Bandung, Jonathan Bauman.

Selain Bauman, dua pemain asing lainnya adalah Elias Patricio Alderte (Argentina), Matias Daniel Malvino Gomez (Uruguay). Selain mereka, ada juga Oh In-kyun dari Korea Selatan. Dengan demikian, sudah ada empat pemain asing yang masuk dalam skuad baru Arema.

Manajer Arema FC, Ruddy Widodo, puas dengan upaya klub menambah kualitas skuad. Ia menyebut kehadiran tiga pemain asing tersebut sudah memenuhi pembentukan tim.

Arema menargetkan bisa mendatangkan semua pemain incaran di akhir Januari 2020. Sebab, Singo Edang tak memiliki waktu panjang sebelum kompetisi dimulai pada 29 Februari mendatang.

"Setelah sebelumnya kami mengontrak Oh Ing Kyun asal Korea Selatan, kini puzzle lain sudah ada untuk memenuhi pemain asing non Asia. Yaitu untuk posisi stiker, second stiker, dan bek. Mereka itu adalah Matias, Elias, dan Bauman," ujar Ruddy kepada wartawan di Kantor Arema FC, Kamis (30/1/2020).

Menurut Ruddy, perburuan pemain sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pelatih Mario Gomez merujuk pada kebutuhan tim.

"Kerja manajemen pada musim ini (2020) lebih ringan. Karena pemilihan pemain semua dari Gomez. Ini pertama kali bagi kami, memberikan kepercayaan kepada Gomez. Walaupun suka atau tidak suka, kita harus memenuhi pilihannya."

"Gomez inginnya detil mengetahui background calon pemain. Tidak mau hanya dari rekaman video saja," ia memungkasi.