Jelang Lawan QPR, Subhan Tak Lupa Salat & Mengaji

Sehari sebelum memulai pertandingan bersama skuad Garuda Select, ada satu kebiasaan yang kerap dilakukan Subhan Fajri. Menonton deretan bintang sepak bola dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Neymar menjadi agenda wajib yang tak terlewatkan agar terinspirasi dalam permainannya. Tentunya tidak lupa berdoa agar mampu meraih hasil positif keesokan harinya. Saksikan tayangan lengkap Dream Chasers Garuda Select Season 2 Episode 5 Reeducating The Basics' di aplikasi Mola TV. Download aplikasinya di App Store dan Google Play sekarang juga untuk bisa menonton secara Mudah, Resmi, dan Gratis!

A post shared by Program Garuda Select (@programgarudaselect) on Feb 3, 2020 at 5:48pm PST