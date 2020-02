Ini Kunci Kebangkitan Garuda Select di Babak Kedua

Ferdiansyah mengungkapkan perbedaan yang dilakukan tim pelatih saat laga melawan Queens Park Rangers U18. Pada babak kedua, Garuda Select mampu mencetak empat gol balasan melawan QPR U18 meski belum mampu meraih kemenangan pada laga tersebut. Saksikan tayangan ulang dan highlight pertandingan Garuda Select melawan QPR U18 hanya di Mola TV. Download aplikasi Mola TV di App Store dan Google Play untuk menyaksikan laga Garuda Select secara resmi, mudah, dan gratis!

A post shared by Program Garuda Select (@programgarudaselect) on Feb 4, 2020 at 7:54am PST