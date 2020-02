Bagus Kahfi Ukir Rekor di Garuda Select

Untuk pertama kali sepanjang Program Garuda Select musim kedua ini bergulir, seorang pemain mencetak empat gol dalam satu pertandingan dan itu dilakukan oleh Bagus. Keempat gol tersebut ia cetak masing-masing pada menit ke-48, 51, 76, dan 82 saat laga melawan Queens Park Rangers U18. Bagus memang tengah on fire. Dari empat pertandingan terakhir bersama Garuda Select, ia selalu mampu mencetak gol. Mulai menghadapi Torino (1 gol), Juventus (1), dan Internazionale (1). Melawan Como, ia diistirahatkan oleh pelatih. Satu gol lagi dicetak ketika menghadapi Cheltenham Town pada Desember 2019. Saksikan aksi Bagus Kahfi saat mencetak quat-trick bersama Garuda Select saat menghadapi QPR U18 hanya di @hanyaadadimolatv.

A post shared by Program Garuda Select (@programgarudaselect) on Feb 5, 2020 at 12:14am PST