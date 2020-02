Kabar Terkini soal Cedera Andre Oktaviansyah

Berita bahagia dari Andre, ia sudah bertemu dokter kembali dan mendapatkan lampu hijau dari mereka. Mulai besok sudah bisa mulai merumput latihan dan dalam beberapa pekan lagi bisa kembali tanding. Welcome Back Andre! #garudaselect

A post shared by Program Garuda Select (@programgarudaselect) on Feb 5, 2020 at 4:43am PST